« Cobra Gold 2025 » : la Corée du Sud participe à la manœuvre multinationale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et six autres pays vont prendre part aux exercices militaires multinationaux « Cobra Gold », du 25 février au 7 mars en Thaïlande. C’est une manœuvre annuelle organisée conjointement par celle-ci et les Etats-Unis. Il s’agit du plus important entraînement combiné de l’Indopacifique. Sa première édition remonte à 1982.Les quatre autres nations participantes sont le Japon, Singapour, l’Indonésie et la Malaisie. Quant à la Chine, l’Inde et l’Australie, elles seront présentes à des exercices d'aide humanitaire. A noter que plusieurs autres pays vont se joindre en tant qu’observateurs et que les USA doivent y dépêcher pas moins de 3 200 soldats.Les exercices de cette année ont pour enjeu d’améliorer les capacités à mener des opérations combinées des Etats participants et à lutter contre les catastrophes naturelles et les menaces de cybersécurité.