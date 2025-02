Patrimoine culturel : visite intérieure du pavillon Injeongjeon autorisée en mars

Photo : YONHAP News

Pendant le mois de mars, l'intérieur du pavillon Injeongjeon du palais de Changdeok à Séoul pourra être visitée chaque semaine du mercredi au dimanche. Toutefois, afin d’assurer la protection du patrimoine national et un environnement de visite agréable, l'accès sera limité à 20 personnes par session.Ce pavillon était un lieu où se déroulaient les cérémonies officielles importantes telles que l'intronisation du roi, les salutations des ministres et la réception des envoyés étrangers. En temps normal, seul l'extérieur du bâtiment est accessible au public.Pendant cette période, des visites guidées en coréen et en langues étrangères seront proposées les mercredis et jeudis, tandis que celles approfondies, permettant d’explorer la zone de travail des fonctionnaires du palais, seront organisées les vendredis, samedis et dimanches.En cas de pluie, les programmes de visite habituels seront maintenus, mais la visite intérieure du pavillon pourrait être annulée pour protéger l’héritage culturel en bois.