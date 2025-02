Pêcheurs nord-coréens rapatriés : peine avec sursis pour les responsables

Photo : YONHAP News

Les responsables de l'affaire du rapatriement forcé des pêcheurs nord-coréens ont tous été condamnés à une peine de prison avec sursis en première instance. Le jugement a été rendu deux ans après leur mise en accusation, en février 2023.Le Tribunal du district central de Séoul a infligé une peine de dix mois de prison avec sursis pour l’ancien conseiller à la sécurité nationale, Chung Eui-yong, et l’ancien directeur du Service national du renseignement (NIS), Seo Hoon. De leur côté, l’ex-secrétaire général de la présidence, Noh Young-min, et l’ancien ministre de la Réunification, Kim Yeon-chul, ont chacun reçu six mois de prison avec sursis.Le tribunal a souligné que le renvoi des pêcheurs, sans aucune procédure et dans un court délai, ressemblait presque à une expulsion. Cependant, il a jugé que des circonstances atténuantes pouvaient être prises en compte concernant la décision de rapatriement. De son côté, le procureur a exprimé son intention de faire appel, estimant que le sursis était injustifié, étant donné que les accusés ont nié les faits.Pour rappel, les quatre hommes sont accusés d'avoir forcé les fonctionnaires des agences concernées à procéder au renvoi de deux pêcheurs nord-coréens malgré leur désir de défection. Ces derniers étaient accusés du meurtre de 16 membres d’équipage en novembre 2019.