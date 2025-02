Offensive tarifaire de Trump : Séoul active ses canaux de communication avec Washington

Photo : YONHAP News

Séoul doit répondre à la guerre commerciale de Donald Trump. Pour cela, le gouvernement commence à mobiliser ses différents canaux de contacts avec l’administration américaine. Il tente également d’aider les milieux d’affaires à surmonter l’incertitude à laquelle ils sont confrontés. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministre délégué au Commerce extérieur.Cheong In-kyo a fait cette remarque lors d’une réunion avec les directeurs des instituts de recherche de neuf conglomérats, dont Samsung, Hyundai, LG et Posco. Ils se sont penchés sur les stratégies à adopter face à l’offensive tarifaire de Washington. L’occasion pour eux de partager les mesures que l’exécutif et les think tanks du secteur privé proposent de prendre.Cheong s’est engagé à continuer de peaufiner les stratégies de l’exécutif, en étroite coopération avec les centres de recherche des groupes d’affaires.