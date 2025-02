87 séismes enregistrés dans la péninsule en 2024

Photo : KBS News

L’an dernier, la péninsule a connu 87 séismes de magnitude 2 et plus. Ces chiffres sont inférieurs à ceux de l’année précédente, mais supérieurs à la moyenne annuelle de 72,2. C’est ce que montre un rapport annuel de l’Administration météorologique sud-coréenne (KMA), publié aujourd’hui.Géographiquement, la terre a tremblé sept fois à Daegu et dans la province proche de Gyeongsang du Nord, cinq fois dans le Jeolla du Nord, trois fois à Busan, à Ulsan et dans le Gyeongsang du Sud. Et enfin, 31 fois dans le nord de la péninsule.La secousse la plus puissante est celle survenue à Buan dans le Jeolla du Nord. Elle a atteint une magnitude de 4,8. Il s’agit du plus fort séisme jamais enregistré dans cette province, située dans le sud-ouest de la Corée du Sud, depuis 1978.