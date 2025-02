Photo : YONHAP News

Le froid, qui s’est installé depuis le début de la semaine en Corée du Sud, se poursuit aujourd’hui et persistera également ce week-end. Comme la veille, ce matin, il fera -11°C à Chuncheon, -7°C à Séoul, -7°C à Daejeon et Jeonju ainsi que -3°C à Busan. Cet après-midi, il fera 2°C dans la capitale, 4°C à Daejeon et Gwangju, 5°C à Daegu ainsi que 7°C à Busan.Du côté du ciel, quelques rares nuages couvriront le sud-ouest dans la matinée avant de laisser place au soleil. L’astre brillera toute la journée sur l’ensemble du territoire. Une bonne nouvelle avant un week-end qui s’annonce lui aussi ensoleillé.