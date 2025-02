Croissance : Capital Economics abaisse sa prévision pour l'économie pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un institut de recherche britannique estime que la croissance de l’économie sud-coréenne en 2025 pourrait tomber à 1 %. Dans son rapport publié le 19 février, Capital Economics (CE) a ajusté son pronostic, le diminuant de 0,1 point. Il a expliqué cette révision par une crise politique persistante et un secteur immobilier en berne. Avant d’ajouter que cette estimation est nettement inférieure aux prévisions du marché.Selon le cabinet, la Banque de Corée (BOK) devrait baisser ses taux directeurs de 3 à 2 % au cours de l’année pour apporter une bouffée d’oxygène à l’économie.Les principales banques d’investissement internationales prévoient en moyenne une croissance de 1,6 % pour le pays du Matin clair. L’estimation de CE est ainsi plus pessimiste que celle de JP Morgan, qui mise sur le niveau le plus bas avec 1,2 %.Le 11 février, le Korea Development Institute (KDI) avait déjà abaissé sa prévision de 2 à 1,6 %. De son côté, la BOK dévoilera ses anticipations mises à jour le 25 février. A ce propos, son gouverneur, Rhee Chang-yong, a affirmé que l’incertitude politique ne constituait pas le seul facteur en jeu. La politique économique américaine et les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt exerçaient également une influence importante.