Le NIS arrête un baron de la drogue après 5 ans de traque

Photo : KBS News

Le 13 février, le Service sud-coréen du renseignement (NIS) a arrêté K. Jeff, le chef d’un réseau international de trafic de drogue, au Nigéria, en collaboration avec l'Agence nigériane de lutte contre la drogue (NDLEA). Son organisation, basée dans ce pays d’Afrique, est un cartel récent ayant des bases sur le continent mais aussi en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe.Les autorités ont saisi 45,6 kg de drogue, dont la valeur est estimée à 97,2 milliards de wons, l’équivalent de 64,5 millions d’euros.Ce réseau a utilisé une technique de « romance scam », ou arnaque romantique, qui consiste à séduire des victimes en ligne en se faisant passer pour un partenaire amoureux. Avant de les exploiter comme « mules » pour transporter des stupéfiants. Une dizaine de personnes ont été piégées, dont une sud-Coréenne d’une cinquantaine d’années.K. Jeff avait déjà été arrêté en Corée du Sud en 2007 pour trafic de drogue et condamné à un an de prison avant d’être expulsé du pays. Depuis, il poursuivait ses activités criminelles au Nigeria. Après cinq ans d’enquête, le NIS a identifié le quartier général de l’organisation et arrêter son chef ainsi que 37 de ses membres avec l’aide des autorités locales.Ces dernières années, face à un renforcement des contrôles aux Etats-Unis, les cartels internationaux se tournent de plus en plus vers les marchés asiatiques.