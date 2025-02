Concours Reine Elisabeth : 13 pianistes sud-coréens sélectionnés

Photo : YONHAP News

Plusieurs jeunes pianistes sud-coréens se sont qualifiés pour le premier tour du prestigieux Concours Reine Elisabeth de Belgique. D’après le Centre culturel coréen à Bruxelles, avec 13 candidats sur les 70 retenus, la Corée du Sud était la plus représentée avec la Chine.Les musiciens se produiront sur scène du 5 au 10 mai lors de la première épreuve publique. Parmi eux, 24 seront sélectionnés pour les demi-finales, avant que les 12 meilleurs accèdent à la grande finale, qui se tiendra du 26 au 31 mai. Le vainqueur sera annoncé le 1er juin.Créé en 1937, ce concours est un tremplin majeur pour les jeunes musiciens. Il alterne chaque année entre le chant, le violon, le piano et le violoncelle. Il figure parmi les trois concours les plus prestigieux au monde, avec le Concours Chopin en Pologne et le Concours Tchaïkovski en Russie. Jusqu’ici, aucun pianiste sud-coréen ne l’a encore remporté.