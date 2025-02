MIKTA : la Corée du Sud prend la présidence tournante

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont retrouvés hier à Johannesburg. En marge de la conférence, qui se termine aujourd’hui, les chefs de la diplomatie du groupe MIKTA se sont réunis. A cette occasion, le Mexique a passé à la Corée du Sud le flambeau de la présidence de ce partenariat regroupant cinq des vingt pays les plus développés. Les trois autres membres sont l’Indonésie, la Turquie et l’Australie.Cho Tae-yul en a profité pour échanger avec ses homologues sur les meilleurs moyens de coopération. Avant de présenter la feuille de route pour les activités de son pays à la tête du MIKTA pour les douze prochains mois. Le haut diplomate sud-coréen a souligné que ceux qui souffrent des conflits géopolitiques et armés ne devaient pas être oubliés, et qu’il fallait absolument fournir de l’aide humanitaire à plus de 300 millions de personnes dans le monde.Cho a également appelé les autres membres du partenariat à déployer leurs efforts pour améliorer la situation humanitaire notamment à Gaza, en Ukraine, en République démocratique du Congo ou encore à Haïti. Il a ensuite fait part de sa préoccupation concernant la coopération militaire illicite entre la Corée du Nord et la Russie, qui selon lui, empire la situation en Ukraine.A l’issue de leurs discussions, les cinq Etats ont publié une déclaration commune réaffirmant leur volonté de réagir de concert face aux affaires courantes internationales. Plus particulièrement, ils ont exprimé leur inquiétude à l’égard des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang.Par ailleurs, dans le cadre de la réunion du G20, le ministre sud-coréen a eu, hier, des entretiens bilatéraux avec ses homologues britannique et australien. La coopération entre leurs pays, la situation régionale et mondiale ont été au cœur de leur conversation.