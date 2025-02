Corée-USA : premier exercice aérien conjoint de l’année

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont mené hier un exercice aérien conjoint dans le ciel de la péninsule coréenne. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, au moins un bombardier stratégique américain B-1B y a été mobilisé en plus des F-16. C’est la première fois qu’un actif stratégique américain est déployé dans la région depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Côté sud-coréen, des avions de combat F-15K et des furtifs F-35A ont pris part à la manœuvre.Le ministère a déclaré que cet entraînement visait à démontrer la capacité de dissuasion élargie des USA face aux menaces croissantes de la Corée du Nord en matière nucléaire et balistique, tout en améliorant l’interopérabilité des deux alliés.Plus tôt, le 15 janvier, un autre exercice aérien avait été organisé par Séoul, Washington et Tokyo au-dessus des eaux internationales près de la péninsule coréenne. Pyongyang avait vivement réagi en affirmant que ses actions d’autodéfense seraient renforcées pour protéger la souveraineté et garantir la sécurité du régime.