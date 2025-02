Prisonniers de guerre nord-coréens : le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme appelle à ne pas les rapatrier

Photo : YONHAP News

Le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme (HCDH) a appelé, hier devant les micros de la Voix de l’Amérique (VOA), à ne pas rapatrier, contre leur gré, les soldats nord-coréens capturés par l’armée ukrainienne, alors qu’ils combattaient aux côtés des Russes à Koursk.La porte-parole du HCDH a évoqué hier que le droit international les concernant stipule que « les prisonniers de guerre ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne et de leur honneur ». Dans la foulée, Liz Throssell a exhorté Kyiv à respecter le principe de non-refoulement, qui interdit le retour des réfugiés et des demandeurs d'asile vers des pays où ils risquent d'être persécutés.De son côté, la rapporteuse spéciale sur les droits de l’Homme en Corée du Nord a pris la même posture. Dans un entretien avec la radio américaine, Elizabeth Salmon a indiqué que la sécurité de ces prisonniers de guerre nord-coréens est la plus inquiétante, et qu’il faut « réagir positivement » à leur volonté de faire défection en Corée du Sud.Le porte-parole de la délégation du comité international de la croix rouge (CICR) en Ukraine a, lui aussi, déclaré que toutes les personnes privées de leur liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'Homme, et que leur vie, leur santé et leur dignité doivent être préservées.Pour rappel, dans une interview avec Chosun Ilbo, un militaire nord-coréen, capturé le mois dernier par l’armée ukrainienne, a manifesté son intention de demander le statut de réfugié et de se rendre au Sud.