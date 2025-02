Conseil de concertation : peu d’avancées concrètes

Photo : YONHAP News

La première réunion du Conseil de concertation entre la majorité, l’opposition et le gouvernement s’est tenue hier après-midi. Elle réunissait le président par intérim Choi Sang-mok, le patron de l’Assemblée nationale Woo Won-shik, le chef du comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP) Kwon Young-se, ainsi que le leader du Minjoo, Lee Jae-myung.Concernant l’adoption du budget supplémentaire, les trois parties ont convenu de sa nécessité pour soutenir la vie des citoyens, le secteur de l’intelligence artificielle et le commerce extérieur. Le calendrier et le montant exact feront l’objet de nouvelles discussions.En revanche, aucun progrès notable n’a été enregistré sur la réforme du système national de retraite et sur la loi spéciale sur les semi-conducteurs. Lee s’est opposé à l’assouplissement de la semaine de 52 heures pour les employés en R&D du secteur des puces. Les participants ont convenu de traiter ces dossiers ultérieurement dans des réunions au niveau opérationnel.Un consensus n’a pas non plus été trouvé au sujet de la nomination du ministre de la Défense. Face à ces résultats mitigés, une nouvelle entrevue devrait être organisée prochainement.