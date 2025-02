Séoul instaure des droits antidumping provisoires sur les tôles en acier chinoises

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d’imposer des droits antidumping provisoires sur les tôles épaisses en acier chinois à bas prix. La Commission du commerce du ministère de l'Industrie a déclaré, hier, qu’une enquête initiale avait révélé que le dumping des produits de l’empire du Milieu causait un préjudice à l’industrie sud-coréenne.Alors qu’une enquête approfondie est prévue, la Commission estime qu’il est nécessaire d’appliquer des droits antidumping allant de 27,91 à 38,02 % afin d’éviter d’éventuels dommages supplémentaires pendant cette période.En juillet 2024, l’entreprise sud-coréenne Hyundai Steel a déposé une plainte contre les producteurs chinois, affirmant qu’ils exportaient leurs tôles épaisses à des prix extrêmement bas. Ces matériaux « made in China » sont 30 à 40 % moins cher que ceux fabriqués au pays du Matin clair.Les tôles, qui ont une épaisseur d’au moins 6 mm, sont principalement utilisées dans la construction des navires et des bâtiments. En Corée du Sud, trois sociétés produisent ce type d’acier : Posco, Hyundai Steel et Dongkuk Steel.