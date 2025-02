Séoul cherche à dynamiser le tourisme à l’approche du sommet de l’Apec

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de mettre l’accent sur le développement des infrastructures et des contenus touristiques à l’occasion de l’organisation du sommet de l’Apec. C’est ce qu’a déclaré ce matin le président par intérim après sa visite au centre d’accueil de Korea Grand Sale dans le quartier de Myeongdong à Séoul. Tout en souhaitant que cet événement international insuffle un nouvel élan au tourisme dans tout le pays.Choi Sang-mok a souligné l'importance de garantir un parcours sans encombre à chaque étape du séjour des touristes, depuis leur arrivée jusqu’à leurs déplacements et leurs shoppings. Il a également exhorté les autorités concernées à développer des programmes d’expérience pour les visiteurs étrangers, mettant en avant la culture, la vie quotidienne et l’Histoire du pays.Par ailleurs, certains médias ont rapporté que la Chine lèverait bientôt ses restrictions politiques sur les importations de produits culturels sud-coréens. A ce propos, un responsable du ministère des Affaires étrangères a affirmé hier que l’exécutif poursuivrait ses efforts pour renforcer les échanges culturels entre les deux nations. Pour rappel, Pékin a banni la hallyu sur son sol depuis 2017 pour protester contre l’installation du THAAD, le système de défense antimissiles américain en Corée du Sud.