Bologna Ragazzi Award : « If You Want to Eat a Red Apple » remporte le prix de la première œuvre

Photo : YONHAP News

L’album illustré « If You Want to Eat a Red Apple » a remporté le Bologna Ragazzi Award dans la catégorie Opera Prima. Une première pour une œuvre sud-coréenne. Ce prix récompense le premier ouvrage d’un nouvel auteur.Lee Ga-hee, la photographe du livre, a mis en scène ses deux enfants grandissant dans des décors typiquement coréens avec un appareil photo argentique. De son côté, l’auteure Jin Joo raconte l’histoire d’un pommier qui pousses aux côtés de ces petits, illustrant ainsi le lien familial chaleureux.Par ailleurs, un autre ouvrage sud-coréen, « Star Papa » écrit par Han Dam-hee, a remporté le prix Cross Media. Enfin, Bilyongso, basée à Séoul, s’est hissée parmi les finalistes du prix de la meilleure maison d’édition jeunesse de l’année. Le lauréat sera annoncé lors de la Foire du livre pour enfants de Bologne qui se tiendra du 31 mars au 3 avril.