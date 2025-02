La défense de Yoon exhorte à annuler la détention du chef de l’Etat suspendu

Photo : YONHAP News

L’équipe d’avocats de Yoon Suk Yeol a organisé, cet après-midi, une conférence de presse pour soulever un soupçon sur le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO). Selon elle, ce dernier a déposé en décembre auprès du Tribunal du district central de Séoul une demande de mandat de perquisition et de réquisition des données de communication visant le président suspendu, mais celle-ci avait été rejetée.Toujours d'après la défense de Yoon, pour réclamer l’émission du mandat d’arrêt, les enquêteurs se sont tournés vers le Tribunal du district ouest de Séoul, dominé par les membres de l’association des juristes Our Law Research Society, à laquelle le patron du CIO est également affilié.Désormais, les avocats du chef de l'Etat démis de ses fonctions souhaitent porter plainte contre le directeur et plusieurs responsables du Bureau d'enquête. Et ils exhortent à annuler la détention du chef de l’Etat suspendu.