Photo : YONHAP News

Les derniers jours de février marqueront le retour de la douceur. A partir d’aujourd’hui, les températures vont progressivement augmenter pour dépasser la barre des 10°C en milieu de semaine. Toutefois, ce matin il faudra de nouveau bien se couvrir avec des valeurs négatives sur tout le territoire. Il fera -6°C à Séoul et Jeonju, -7°C à Daejeon, -5°C à Daegu et -4°C à Busan. Cet après-midi, il fera 5°C dans la capitale, 6°C à Daejeon, 7°C à Daegu, 8°C à Busan et 9°C sur l’île de Jeju.Enfin, le ciel sera dégagé toute la journée sur toutes les régions du pays. Une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochains jours.