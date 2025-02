Procès en destitution de Yoon : la dernière audience aura lieu demain

Photo : YONHAP News

La dernière audience du procès en destitution de Yoon Suk Yeol aura lieu demain devant la Cour constitutionnelle. La défense du président suspendu et les représentants du Parlement présenteront leurs ultimes plaidoiries pendant deux heures chacun.Les avocats de l’Assemblée nationale pourraient réitérer que la loi martiale, imposée le 3 décembre, est contraire à la Constitution et que les conditions prévues pour la proclamer n’ont pas été satisfaites. Ils devraient ajouter que la destitution doit être confirmée pour l'avenir du pays.De leur côté, les avocats du dirigeant suspendu pourraient de nouveau justifier le coup de force par les destitutions parlementaires récurrentes, menées par l’opposition de centre-gauche, à l’encontre de hauts responsables de l’administration Yoon, ainsi que des coupes du budget de l’Etat 2025. Ils ont également fait savoir qu'aucun compromis n'était concevable dans le but d'éviter la confirmation de la destitution parlementaire de leur client.Après les plaidoiries des deux parties, le chef des représentants de l’Hémicycle, Jung Chung-rae, qui dirige la commission de la législation et des affaires juridiques, ainsi que Yoon s’exprimeront une dernière fois.La Cour constitutionnelle devra rendre, vers la mi-mars, sa décision d’entériner ou non celle prise par les députés de démettre le président de la République de ses fonctions. Ce délai est calculé en prenant en compte les procès en destitution des anciens présidents Park Geun-hye et Roh Moo-hyun.