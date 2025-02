Howard Lutnick : un milliard de dollars d'investissements nécessaire au soutien administratif

Photo : YONHAP News

Le secrétaire au commerce américain a évoqué un investissement d’un milliard de dollars, au minimum, aux Etats-Unis par des investisseurs étrangers comme critère d’éligibilité à une série d'avantages fournie par son gouvernement.Howard Lutnick a ainsi annoncé ce chiffre lors de sa rencontre, vendredi dernier, heure locale, à Washington, avec les patrons des grands groupes sud-coréens, dont Samsung Electronis, Hyundai Motor et SK. Un peu plut tôt, Donald Trump avait signé un texte permettant d'octroyer une simplification des procédures administratives en faveur des entreprises étrangères souhaitant faire des investissements sur le sol américain.Une source de la délégation sud-coréenne a expliqué que le seuil d'un milliard de dollars serait, non pas un minimum, mais un chiffre symbolique exprimant la volonté d'accueillir davantage d'investissements par l’administration Trump.Par ailleurs, Lutnick a souligné la possible coopération bilatérale avec Séoul dans de nombreux domaines tels que la construction navale, l'énergie, l'IA et les semi-conducteurs.Le pays du Matin clair avait déjà demandé au pays de l'Oncle Sam de l'exempter des droits douaniers supplémentaires, récemment annoncés par le locataire de la Maison Blanche. Le ministre sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie se rendra aux USA fin février, afin de mener des négociations tarifaires.Pour rappel, les industriels sud-coréens ont fait 160 milliards de dollars d'investissement aux Etats-Unis au cours des huit dernières années.