Congé parental : la part des hommes franchit les 30 %

Photo : KBS News

L'an dernier, 30 % des congés parentaux ont été demandés par des hommes. C'est la première fois qu'autant de pères ont opté pour cette démarche en Corée du Sud.Selon le ministère de l'Emploi et du Travail, 41 829 hommes ont pris un congé parental en 2024, soit 31,6 % de l’ensemble des bénéficiaires de ce système. Cette part s’établissait à 5,6 % en 2015, atteignant 20 % en 2020 et presque 29 % deux ans plus tard. Selon le ministère, cette évolution s’explique par l'élargissement des avantages du congé parental pris simultanément par les deux parents.Depuis l’an dernier, un couple utilisant ce congé peut prétendre à une allocation pouvant aller jusqu'à 4,5 millions de wons, soit environ 2 988 euros. Ce montant était de 3 millions auparavant.En 2024, 132 000 personnes ont pris un congé parental, soit une hausse de 5,2 % sur un an. La durée moyenne du congé a été de 8,8 mois. Dans le détail, celui des femmes était de 9,4 mois contre 7,6 pour les hommes. Enfin, 80 % des mères et 46,5 % des pères l'ont fait quand leur enfant était âgé de moins d'un an.Par ailleurs 26 000 employés ont bénéficié d’heures réduites au travail, accordées aux parents, soit un progrès de 14,8 % sur un an. Il est surtout à noter que, parmi eux, 62,8 % travaillaient dans des PME et 24 % dans des entreprises de moins de 10 employés.