Dénatalité : de plus en plus d'écoles disparaissent en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud fait face au vieillissement démographique et à la chute de la natalité. La fermeture des écoles en est la conséquence. Selon les statistiques du ministère de l'Education, rendues publiques par l'élue Jin Seon-mi, 49 établissements scolaires fermeront cette année. Par cycle de scolarité, 38 écoles primaires sont concernées, huit collèges et trois lycées. Les fermetures étaient de 33 en 2020, avant de se maintenir aux environs d'une vingtaine entre 2021 en 2023. Mais elles étaient remontées à 33 l'an dernier.Par région, la province de Jeolla du Sud est en tête du classement avec 10 écoles fermées, suivie de celle de Chungcheong du Sud avec neuf et de celle de Jeolla du Nord avec huit. Des provinces qui souffrent d'un déclin démographique important.En revanche, Séoul n'a vu disparaître aucun établissement alors que dans la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale, six ont été fermés malgré l'accroissement démographique. De nombreuses grandes agglomérations n'ont pas échappé à cette crise, comme Busan avec deux fermetures et Daegu avec une.A noter que cette année, 180 écoles primaires n'accueilleront aucun nouvel élève contre 112 l'an dernier. De plus, lors de la rentrée scolaire, le 2 mars prochain, 320 000 écoliers débuteront leur scolarité. Le nombre le plus bas jamais enregistré du pays.