Corée du Nord : un nouveau type de drone de reconnaissance repéré

Photo : KBS News

Un nouveau drone de reconnaissance nord-coréen, inspiré de celui américain Global Hawk, a été repéré sur des images récentes prises par un satellite commercial.Selon le média américain NK Pro, il s’agirait d’un nouveau modèle. Identique en apparence au Saetbyeol-4, dévoilé lors du défilé militaire de 2023, il présente une envergure élargie de 35 à 40 mètres, soit 5 mètres de plus. Ressemblant fortement au Global Hawk, Pyongyang aurait copié son design après avoir obtenu illégalement ses plans, possiblement via un piratage. L’envergure de l’appareil américain est de 39,8 mètres, et la taille du nouveau drone nord-coréen semble directement calquée sur celui-ci.En général, une plus grande taille améliore le rayon d’action et les performances d’un drone. Cependant, des infrastructures de communication avancées, notamment satellitaires, sont nécessaires. Il reste donc incertain que ce nouvel appareil puisse être déployé en opération.Par ailleurs, la chaîne japonaise NHK a récemment rapporté que le pays ermite aurait conclu un accord avec la Russie pour développer conjointement des drones. Elle a prévu que la production en série pourrait commencer cette année.