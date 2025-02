Eventuelle présidentielle anticipée: Ahn Cheol-soo prône le changement politique et l'unité nationale

Photo : YONHAP News

A deux jours de la dernière audience du procès en destitution de Yoon Suk Yeol à la Cour constitutionnelle, Ahn Cheol-soo a prôné la transformation politique et l'unité nationale. L’élu du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a ainsi annoncé, lors d’une conférence de presse tenue hier à l'Assemblée nationale, que quelle que soit la décision de la haute juridiction, le pays doit se diriger vers la stabilité et le développement. Une orientation déjà fixée, selon lui, par le peuple.Pour unir la nation, Ahn, qui avait voté l'an dernier pour la destitution de Yoon, a présenté trois tâches à accomplir : le changement d'ère, la réforme politique et sociale ainsi que la création d’un nouvel écosystème politique à travers une révision constitutionnelle.Interrogé si ces propos ont été tenus en public pour suggérer une candidature à l'éventuelle présidentielle anticipée, le député n'a pas rejeté cette interprétation. Et d'ajouter que le PPP prépare actuellement l'événement. Il semble donc que la conférence de presse d'hier trahisse son ambition présidentielle.D'autres sérieux prétendants du PPP ont par ailleurs commencé à accentuer leur visibilité auprès du public. Parmi eux, Oh Se-hoon, maire de Séoul, Kim Moon-soo, ministre de l'Emploi et Han Dong-hoon, ancien président du parti.