G20 : Cho Tae-yul discute avec ses homologues européens et africains à Johannesburg

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères sud-coréen a tenu une série de réunions bilatérales avec ses homologues européens et africains en marge de la réunion des chefs de la diplomatie du G20, qui s’est déroulée jeudi et vendredi derniers à Johannesburg.Avec Kaja Kallas, la représentante de l'Union européenne, Cho Tae-yul a salué l'expansion des relations entre la Corée du Sud et l'UE. Son interlocutrice a souligné l'importance de la coopération avec le pays du Matin clair, un acteur clé de la défense. Les deux parties ont convenu de renforcer leur partenariat en matière de sécurité et de défense, ainsi que de continuer à collaborer dans les secteurs économiques et scientifiques.Lors de sa première rencontre avec le ministre néerlandais, Caspar Veldkamp, le haut diplomate sud-coréen a estimé que les relations entre Séoul et Amsterdam se renforçaient dans des domaines comme la diplomatie, la sécurité et l'économie. Ils ont convenu de poursuivre les discussions pour la mise en place d’une « alliance des semi-conducteurs ».Concernant José Manuel Albares Bueno, ministre espagnol des Affaires étrangères, Cho a proposé d’activer des mécanismes de coopération, comme le dialogue stratégique et un comité économique bilatéral, en vue d’une expansion conjointe sur les marchés de l’Amérique latine et d’autres pays tiers.Enfin, le chef de la diplomatie sud-coréenne a échangé des vues avec ses homologues européens sur des sujets d’intérêt commun, tels que la guerre en Ukraine, les négociations de paix, les relations avec les États-Unis après l’arrivée de Donald Trump, ainsi que la situation sur la péninsule coréenne et la coopération militaire illégale entre la Corée du Nord et la Russie.Dans ses discussions avec les ministres sud-africain et algérien, Cho a abordé les moyens d’étendre la coopération dans les domaines du commerce, des investissements et de l'industrie de la défense.