Corée du Nord : la levée des sanctions n’est plus une priorité

Photo : YONHAP News

Pyongyang a menacé de répondre fermement aux activités de l’Equipe multilatérale de surveillance des sanctions (MSMT), un organisme dirigé par Séoul, Washington et Tokyo.Dans une déclaration publiée ce matin par la KCNA et le journal Rodong Sinmun, le ministère des Affaires étrangères du pays communiste a qualifié cette instance de « groupe fantomatique, illégal et criminel, dépourvu de toute légitimité et objectif ».Le directeur du département des politiques extérieures a souligné que la levée des sanctions par la négociation ne faisait plus partie de leurs préoccupations depuis longtemps. Il a affirmé que les sanctions américaines, qu’il considère comme « barbares », ont permis à la Corée du Nord de perfectionner sa capacité à survivre, se développer et se renforcer, même dans un environnement extérieur difficile. Et d’ajouter que son régime ne serait jamais attaché aux sanctions.Le MSMT a été lancé par onze pays en octobre dernier pour remplacer le mécanisme de surveillance des sanctions onusiennes, qui avait été dissous en raison de l'opposition de la Russie.