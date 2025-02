Corée-USA : les chefs du JCS et de l’USFK visitent la JSA

Photo : YONHAP News

Le chef d’état-major interarmées (JCS) a visité vendredi dernier la JSA, la zone de sécurité commune située au sein de la zone démilitarisée (DMZ). Il était accompagné du chef des forces armées américaines en Corée du Sud (USFK).Selon le JCS, Kim Myung-soo et Xavier Brunson en ont inspecté les principales installations opérationnelles, y compris la zone de la ligne de démarcation militaire. Kim a souligné que la posture de défense commune de la Corée du Sud et des États-Unis était inébranlable. Il a aussi insisté sur la nécessité de renforcer la capacité d'exécution des opérations conjointes pour répondre immédiatement et fermement à toute provocation de la part de la Corée du Nord.De son côté, Brunson a déclaré que le maintien de cette posture était essentiel pour la défense du Sud. Et d’ajouter que Séoul et Washington feraient face à toute action hostile et se consacreraient entièrement à la défense du pays.