Guerre en Ukraine : Pyongyang fournirait la moitié des munitions utilisées par Moscou

Photo : YONHAP News

L'Ukraine affirme que la Corée du Nord fournit à la Russie la moitié des munitions utilisées par celle-ci sur le front. Selon Reuters, lors d'une conférence de presse à Kyiv hier, le directeur du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, a indiqué que Pyongyang avait commencé à fournir massivement à Moscou des obus d'artillerie automoteurs de 170 mm et des systèmes de lance-roquettes multiples de 240 mm.Concernant les négociations de paix, initiées par les présidents américain et russe, le chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky a souligné que l'indépendance, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine ne seraient pas des sujets de compromis.Andryi Yermak a précisé que les discussions entre les États-Unis et l'Ukraine sur les terres rares se déroulaient normalement, ajoutant que personne n’avait rejeté quoi que ce soit. Ces négociations sont liées à la fin du conflit, Washington exigeant une part dans le développement des terres rares en échange de son soutien militaire, tandis que Kyiv conditionne la sécurité de son pays à cette aide.