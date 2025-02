Cryptomonnaie : la Corée du Nord derrière le plus grand piratage de l’histoire

Photo : YONHAP News

Bybit, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies, a perdu 1,46 milliard de dollars en Ethereum (ETH) à la suite du piratage de l’un de ses portefeuilles. Selon Bloomberg, vendredi dernier, Ben Zhou, le PDG de l’entreprise, a déclaré sur X que les hackers avaient dérobé le contenu d'un portefeuille hors ligne. Cet incident, l'un des plus graves dans l'Histoire des cryptomonnaies, soulève des soupçons concernant l'implication d'un groupe de hackers nord-coréen.D’après Nansen, une société d'analyse de blockchain, les fonds volés étaient constitués d'ETH et de ses produits dérivés. Les cryptomonnaies ont d'abord été transférées vers un portefeuille, puis réparties sur plus de 40 autres. Les produits dérivés, quant à eux, ont été convertis en ETH avant d’être déplacés vers plus de dix portefeuilles, chacun contenant environ 27 millions de dollars.Arkham Intelligence a déclaré que ZachXBT avait fourni des preuves suggérant que ce piratage avait été mené par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Fireblocks, une entreprise de sécurité de blockchain, a également indiqué que cette attaque ressemblait fortement à celles survenues l'année dernière contre la bourse de cryptomonnaies indienne WazirX et le protocole de prêts Radiant Capital. Dans les deux cas, l'attaque avait été attribuée à la Corée du Nord.