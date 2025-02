Apec : la réunion du PPSTI se teindra du 24 au 26 février à Gyeongju

Photo : YONHAP News

La réunion du Partenariat politique sur la science, la technologie et l’innovation (PPSTI) de l’Apec se tiendra du 24 au 26 février à Gyeongju, dans la province de Gyeongsang du Nord. Elle réunira plus de 100 participants, dont les représentants des 19 pays membres de l'Apec, des experts privés et académiques, ainsi que des organisations internationales.Le thème principal sera « Promouvoir un développement inclusif avec les ressources humaines, l'open innovation et les technologies émergentes ». Les discussions porteront sur trois grands axes : l'échange de talents en sciences, la coopération en recherche et développement via l'open innovation ainsi que l'amélioration de l'efficacité des technologies émergentes.Le premier jour, l'initiative « Echange de Scientifiques », lancée l'année dernière par la Corée du Sud, sera au centre des discussions. Elle propose la création d'une « carte d'échange de scientifiques » permettant d'exempter ou de simplifier les procédures de visa et d'entrée pour les scientifiques qualifiés, des programmes de formation pour les invités, ainsi qu'un symposium pour les femmes scientifiques.Le deuxième jour, des dialogues politiques auront lieu pour renforcer la coopération sur les technologies émergentes. Le dernier jour, les participants visiteront Hyundai Motors à Ulsan ainsi que l'université nationale des sciences et de technologies d'Ulsan (UNIST).