Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les sud-Coréens. Après plusieurs jours de froid, la douceur annonce son retour sur l’ensemble du pays. Ainsi, les températures seront plus élevées que la veille. Ce matin, il fera -2°C à Séoul, -3°C à Jeonju et Gwangju, -5°C à Daejeon et Daegu ainsi que 0°C à Busan. Cet après-midi, il fera 7°C dans la capitale, 8°C à Daejeon et Gwangju, 11°C à Daegu et 10°C à Busan.Du côté du ciel, il sera généralement dégagé ce matin avant de se couvrir dans les régions centrales au cours de l’après-midi. Mais aucune précipitation n’est annoncée.