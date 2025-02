Sanctions européennes contre Moscou : deux nord-Coréens visés

Photo : YONHAP News

Hier, trois ans après le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a validé une nouvelle série de sanctions contre la Russie, la 16e depuis le début du conflit.Deux nouveaux nord-Coréens ont été ajoutés à la liste noire. Il s’agit de Ri Chang-ho, le directeur du Bureau général de reconnaissance (RGB), et de Sin Kum-cheol, le chef des opérations de l’état-major général de l’armée populaire (APC). Le premier est sanctionné pour avoir coordonné le déploiement des troupes nord-coréennes sur le front, et le second pour avoir initié celles-ci aux tactiques modernes russes.L’an dernier, dans le cadre des sanctions visant Moscou, Bruxelles avait inscrit sur sa liste le ministre nord-coréen de la Défense de l’époque, Kang Sun-nam, et son successeur No Kwang-chol, ainsi que Kim Yong-bok, chef adjoint de l'état-major général de l’APC.