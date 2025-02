La vice-ministre des Affaires étrangères dénonce la menace de la coopération Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

La seconde vice-ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a martelé que la coopération illicite entre la Corée du Nord et la Russie menace sérieusement la sécurité internationale. Dans un discours prononcé lundi lors de la Conférence sur le désarmement des Nations unies à Genève, Kang In-sun a critiqué le soutien que Kim Jong-un apporte à Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine.La haute diplomate a déclaré que Pyongyang avait fourni à Moscou des armes et des missiles balistiques et envoyé plus de 11 000 soldats, les sacrifiant comme chair à canon au service du régime. Elle a ajouté que ces activités illégales constituaient une menace sérieuse pour l'ensemble de la communauté internationale.Kang a souligné que le royaume ermite continuait à développer des armes nucléaires et des missiles en violation de multiples résolutions du Conseil de sécurité. Elle a poursuivi en l'exhortant à abandonner son programme atomique et balistique de manière complète, vérifiable et irréversible, et à se dénucléariser.Concernant la position de Moscou, qui considère la dénucléarisation du Nord comme une question close, la vice-ministre l'a qualifiée d’« inacceptable ». Avant d’ajouter que de tels propos rappellent que les activités illicites de ce dernier représentent une menace sécuritaire alarmante.Enfin, à l'occasion du troisième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Kang In-sun a exprimé ses inquiétudes quant à la détérioration de l'environnement sécuritaire international et à la régression des normes liées au désarmement et à la non-prolifération. Tout en appelant les cinq puissances nucléaires, à savoir les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie, à entamer des discussions visant à renforcer leur confiance mutuelle.