Apec : Séoul promet de faire refléter les voix du milieu des affaires

Le gouvernement sud-coréen s'est engagé à prendre en compte les voix des entrepreneurs dans l’élaboration de l'ordre du jour du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), qui se tiendra en octobre prochain à Gyeongju, dans le sud-est du pays.La présidente de la Réunion des hauts fonctionnaires de l'Apec 2025, Yoon Seong-mee, a fait cette déclaration lors du premier rassemblement du Groupe consultatif des affaires de l'Apec (Abac), qui se déroule du 23 au 25 février à Brisbane, en Australie. Elle a également affirmé que Séoul assurerait les préparatifs nécessaires à la bonne organisation du sommet, ainsi que des événements dédiés à la communauté des affaires.En réponse, les participants à la réunion de l'Abac ont exprimé leur souhait de voir se créer des synergies entre les débats existants sur l'innovation numérique et la durabilité d’une part, et les thématiques prioritaires du sommet 2025 d’autre part.L'Abac est un organe consultatif du sommet de l'Apec, créé en 1995 afin de recueillir les priorités et les préoccupations du secteur privé dans la région de l'Asie-Pacifique. Cette année, après la réunion en Australie, trois autres sessions se tiendront successivement au Canada, au Vietnam et en Corée du Sud. Une recommandation reflétant les propositions des entrepreneurs de la région sera soumise au dialogue entre les dirigeants de l'Apec et l’Abac, organisé dans le cadre du prochain sommet de Gyeongju.