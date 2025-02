K-contenus : K-Pop et K-Food les plus citées dans les médias étrangers

Photo : YONHAP News

L’an dernier, la K-pop a été le contenu coréen le plus plébiscité à l’étranger. C’est ce que montre un rapport publié aujourd’hui par le ministère de la Culture et l’Agence d’information sur la culture coréenne (KCISA).Dans le détail, les médias asiatiques ont publié le plus grand nombre d’articles sur le soft-power du pays du Matin clair, avec 50,6 % de l’ensemble. Ils ont été consacrés majoritairement à la musique et à la gastronomie. Viennent ensuite les journaux européens (27,5 %) et ceux d’Amérique du Nord (13,6 %).La K-pop a dominé les tendances en Europe et en Amérique latine. Alors que la K-food a dominé en Amérique du Nord, en Afrique ainsi qu’en Océanie. A noter qu’au nord du continent américain, les regards se sont tournés massivement vers le kimchi, avec la désignation d’une journée dédiée à ce mélange de chou fermenté et de piment ainsi qu’à ses bienfaits, et également vers les nouilles au poulet épicé coréen (Buldak Bokkeum Myeon).Le rapport a également permis de savoir comment l’alimentation coréenne s’est imposée à l’étranger. Son succès repose largement sur la réputation des films et des séries télévisées, ainsi que sur YouTube.Hormis la K-food, les K-dramas et les films ont aussi conquis la presse étrangère en 2024. Parmi les séries figure « Squid Game », saison 2. Et les trois films les plus cités sont « Exhuma », « The Roundup : Punishment » et « Concrete Utopia ».Un total de 680 000 articles sur la la hallyu (vague coréenne) ont été analysés. Ils ont été publiés entre octobre 2023 et septembre 2024 dans des journaux et sur les réseaux sociaux.