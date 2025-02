BOK : réduction du taux à 2,75 % et baisse de la prévision de croissance à 1,5 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a abaissé son taux directeur de 0,25 point, le faisant passer de 3,0 à 2,75 %. Cette décision a été prise, ce matin, lors de la deuxième réunion de l’année de son comité de politique monétaire. C'est la première fois depuis août 2022 que le taux descend en dessous de la barre des 3,0 %. Pour rappel, il avait déjà été réduit d’un quart de point à deux reprises, en octobre et en novembre 2024, avant d’être maintenu à 3,0 % le mois dernier.La BOK a par ailleurs estimé la croissance économique à 1,5 % en 2025. Une prévision révisée à la baisse par rapport à l'estimation précédente de 1,9 % établie en novembre.Selon la banque centrale, les perspectives économiques continuent de s'assombrir. Sa prévision annuelle de croissance pour 2025 était de 2,3 % en novembre 2023, mais a été progressivement diminuée pour atteindre désormais 1,5 %. Ce chiffre est inférieur aux prévisions du gouvernement et du Korea Development Institute (KDI), qui tablent respectivement sur 1,8 et 1,6 %.Pour l'année 2026, la prévision de croissance annoncée en novembre, à 1,8 %, est maintenue.