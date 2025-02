JO d’été 2036 : Séoul se mobilise avant le choix de la ville candidate sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud souhaite accueillir les Jeux olympiques d’été de 2036. Séoul et la province de Jeolla du Nord, dans le sud-ouest du territoire, sont en lice pour organiser le plus grand événement sportif au monde. Le candidat final doit être sélectionné ce vendredi.En amont de cette échéance, la municipalité de la capitale cherche à renforcer sa coopération avec les organismes concernés. Le premier adjoint au maire a visité hier le Conseil sportif de la ville et les fédérations de chaque discipline. L’occasion pour Kim Tae-kyun de souligner que l’organisation des JO de 2036 sera une opportunité importante pour un nouveau décollage sportif, économique et culturel de la nation.Il a également promis de faire des Jeux une rencontre excédentaire et durable, s’il parvient à les accueillir. Il projette également d’investir les profits dans la formation et l’entraînement des athlètes, ainsi que dans l’agrandissement ou dans la rénovation des infrastructures.Le maire adjoint aux affaires politiques, Kim Byung-min, prévoit lui aussi d’aller rencontrer les responsables des fédérations.