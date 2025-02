Le NFS analyse la composition chimique d'un nouveau stupéfiant

Photo : YONHAP News

Le Service national de médecine légale (NFS) a découvert un nouveau type de stupéfiant jusqu’alors inconnu dans le monde et en a analysé la structure chimique. L’organisme, placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, a annoncé ce mardi avoir identifié la structure chimique de cette substance hallucinogène de type phencyclidine (PCP), identifiée comme le « 2-fluoro-2-oxo PCPr ».Surnommée « Poudre d’ange », la phencyclidine est un puissant psychotrope. Elle peut provoquer des hallucinations, des délires et des comportements violents. La kétamine, un anesthésique vétérinaire dont la consommation est en augmentation en Corée du Sud, en est également un dérivé.Le NFS a précisé que le 2-fluoro-2-oxo PCPr présente une structure chimique similaire à celle des stupéfiants détectés lors d’une soirée de consommation de drogues, l’an dernier, dans le quartier de Yongsan à Séoul. Au cours de celle-ci un policier avait trouvé la mort après une chute depuis un immeuble.Le laboratoire national a également fait savoir que ce nouveau stupéfiant circule illégalement à travers le pays, notamment dans la capitale, à Cheonan et dans la province de Jeolla du Nord, via l’application Telegram.Les résultats de l’analyse seront partagés avec les institutions nationales et internationales concernées afin d’assurer une réponse rapide face à l’émergence de nouvelles drogues.