Corée-Vietnam : accord pour renforcer la coopération en matière de centrale nucléaire

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, Ahn Duk-geun, s’est entretenu aujourd’hui en tête-à-tête avec son homologue vietnamien, Nguyen Hong Dien, actuellement en déplacement à Séoul. Leurs discussions ont porté pour l’essentiel sur la coopération énergétique et commerciale entre leurs pays.Le Vietnam a décidé, en novembre dernier, de relancer son programme nucléaire, abandonné en 2016. La venue de son ministre en Corée du Sud est placée sous le signe de la collaboration en la matière. Lors de l’entrevue d’aujourd’hui, Nguyen a présenté le projet de centrale nucléaire et proposé l’élargissement de la coopération dans ce domaine à son interlocuteur. Celui-ci a promu l’excellence des réacteurs atomiques sud-coréens. Les deux parties se sont ensuite engagées à reprendre leur dialogue dédié, suspendu depuis 2017.Par ailleurs, Séoul et Hanoï ont convenu de travailler en étroite collaboration et communication pour aider quelques 9 000 entreprises du pays du Matin clair implantées dans le pays d’Asie du Sud-est à ne pas rencontrer de difficultés sur place. Elles ont également décidé de conclure au plus vite les négociations en cours visant à réviser leur accord de libre-échange et d’affermir la coopération dans la chaîne d’approvisionnement des minerais essentiels.Le Vietnam est le troisième partenaire commercial de la Corée du Sud et le premier pays d’Asean pour l’accueil de ses investissements.