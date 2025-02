Le gouvernement autorise l’aménagement de complexes industriels dans 15 ceintures vertes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de ne plus restreindre l’étalement urbain dans 15 ceintures vertes situées en province. Et ce de manière progressive à partir du premier semestre 2026. Leur superficie s’élève à environ 42 kilomètres carrés. L’objectif derrière cette décision est de revigorer l’économie régionale.Les complexes industriels et logistiques seront aménagés dans dix de ces zones pour développer les industries fleurons de chaque région. Elles concernent majoritairement l’automobile, le semi-conducteur, l’hydrogène et les batteries de recharge. L’exécutif considère que ces secteurs sont suffisamment rentables et réalisables pour engendrer des retombées économiques pouvant peser positivement sur l’économie des villes et des provinces concernées.Quant aux cinq autres zones, elles seront consacrées, entre autres, aux sciences de pointe et à la distribution de l’agroalimentaire.Afin d’empêcher les spéculations immobilières dans les 15 ceintures, le gouvernement obligera ceux qui veulent y acheter ou vendre un terrain à obtenir son autorisation.