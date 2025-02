Un pont en construction à Anseong s’effondre

Photo : An onsite photo provided by a KBS viewer

Une partie d'un pont en construction s'est effondrée ce matin à Anseong, dans la province de Gyeonggi, entraînant des pertes humaines et des blessés.L'accident s'est produit vers 9h50 sur le chantier du pont reliant Ansan à Yongin, sur la nouvelle autoroute Séoul-Sejong. Plusieurs piliers en acier de l’ouvrage se sont successivement effondrés, provoquant, selon un bilan provisoire, quatre morts et six blessés.L'Agence nationale des incendies a activé à 10h03 un plan d'intervention de niveau 2 sur une échelle de 3, avant d'émettre un ordre de mobilisation nationale à 10h15. Cet ordre a entraîné le déploiement de la majorité du personnel des casernes voisines sur les lieux.Le tronçon de l'autoroute où s'est produit l'accident devait être achevé d'ici la fin de l'année 2026.