Le PPP et le Minjoo en désaccord sur le sort du CIO

Photo : KBS News

En amont de la dernière audience du procès en destitution de Yoon Suk Yeol, le Minjoo continue d’appeler à son limogeage et le Parti du pouvoir du peule (PPP) s’en est de nouveau pris au Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO).La principale force de l’opposition a martelé que le retour au pouvoir du président suspendu « conduira le pays sur la voie de la destruction ». Et d’exhorter la Cour constitutionnelle à « ne pas être troublée par l’illusion de Yoon, qui répète que la destitution parlementaire à son encontre a été fabriquée de toute pièce.Le mouvement de centre-gauche a par ailleurs décidé de légiférer sur l’expansion des pouvoirs du CIO et de sa taille. Le texte, qu’il envisage de déposer, vise à doubler le nombre de ses procureurs et à repousser leur âge de la retraite à 63 ans, entre autres. Le Minjoo fera également en sorte que les magistrats puissent inculper tous les hauts fonctionnaires qu’ils interrogent dans le cadre de leurs investigations, y compris le président de la République et ses ministres. Actuellement, l’Agence anti-corruption n’en a pas le pouvoir.De son côté, la formation présidentielle réclame la dissolution du CIO, l’accusant d’avoir commis, voire dissimulé, des actes illégaux dans ses enquêtes sur le soupçon de trahison pesant sur le chef de l’Etat. Ajoutant que la loi actuelle ne lui donne pas l’autorité en la matière. L’un des députés du PPP a demandé au patron de l’institution de quitter son poste et de relâcher Yoon.