« Myung Tae-kyun Gate » : la loi sur la nomination d’un procureur indépendant adoptée en sous-commission

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le Minjoo a adopté, hier en sous-commission de la législation et des affaires juridiques, une loi visant à nommer un procureur spécial devant diriger les investigations indépendantes sur le « scandale Myung Tae-kyun », du nom d’un intermédiaire politique.Si la législation, déposée par le premier parti d’opposition, est définitivement votée, l’équipe conduite par le procureur doit faire la lumière notamment sur les soupçons de faux sondages. Le président Yoon Suk Yeol et son épouse, Kim Keon-hee, sont suspectés d’être impliqués dans la manipulation des enquêtes d’opinion à leur avantage par le biais de Myung. Aussi bien pendant les primaires du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement de Yoon, pour la présidentielle de 2022 que lors de la campagne électorale.Myung aurait fait de même pour le maire de Séoul, Oh Se-hoon, et celui de Daegu, Hong Joon-pyo. Tous deux semblent vouloir concourir au prochain scrutin présidentiel qui sera organisé dans un délai de 60 jours, si la Cour constitutionnelle confirme la destitution du chef de l’Etat suspendu par le Parlement. Oh et Hong seraient eux aussi visés par les enquêtes.Sans surprise, le PPP dénonce une « loi malveillante ». Selon ses élus, le Minjoo envisage de la présenter pour en faire un cheval de bataille en cas de tenue de l’élection présidentielle. Ils ont donc boycotté le vote d’hier en sous-commission.Hier également, le parti le centre-gauche a voté en sous-commission l’amendement du droit commercial, qui doit obliger non seulement les membres du conseil d’administration, mais aussi les actionnaires, de remplir le devoir fiduciaire. La majorité parlementaire envisage de soumettre au vote les deux textes au cours de la séance plénière prévue ce jeudi.