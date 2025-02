Procès en destitution de Yoon : la dernière audience sous haute sécurité

Photo : YONHAP News

La Cour constitutionnelle tient ce mardi la onzième et dernière audience du procès en destitution de Yoon Suk Yeol. La séance a commencé à 14h sous haute sécurité. Depuis la matinée, la Police a déployé, autour du siège de la haute juridiction, 61 unités anti-émeutes, soit quelque 4 000 agents. Une heure avant le début de la plaidoirie, elle a commencé à bloquer l’accès à l’entrée principale de l’institution.Les partisans de Yoon se sont rassemblés devant la Cour et aux abords de la station de métro proche pour crier leur opposition à la destitution du chef de l’Etat, démis de ses fonctions par le Parlement depuis un peu plus de deux mois. Ils ont également réclamé sa libération.De leur côté, les opposants au président suspendu prévoient de manifester pour sa destitution dans un parc situé près de la haute juridiction.