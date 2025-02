Météo : alerte aux poussières fines

Photo : YONHAP News

Si la météo s’améliore sur le font des températures, elle se dégrade au niveau de la qualité de l’air. En cause, l’arrivée des poussières fines au cours de la nuit de mardi à mercredi. Actuellement, dans la région métropolitaine de Séoul, le Gyeonggi, le Gangwon, le Jeolla ainsi que le Chuncheong, la qualité est au niveau « mauvais » et pourra atteindre celui « très mauvais ». Au cours de la journée, en raison du vent, les poussières fines se déplaceront vers le sud-est. Il est donc conseillé de sortir avec un masque. Toutefois, malgré cette mauvaise nouvelle, le soleil sera présent sur tout le territoire aujourd’hui.Du côté des températures, ce matin, il fera -2°C à Séoul, -1°C à Daejeon et Andong, 0°C à Daegu et Gwangju ainsi que 3°C à Busan. Cet après-midi, il fera 7°C dans la capitale, 10°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju ainsi que 12°C à Daegu et Busan.