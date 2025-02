Procès en destitution de Yoon : fin des audiences

Photo : YONHAP News

Les audiences du procès en destitution de Yoon Suk Yeol devant la Cour constitutionnelle se sont achevées mardi, avec la onzième et dernière, qui a duré au total huit heures. Cela fait trois mois que le Parlement a pris la décision de le destituer, à la suite de sa déclaration de la loi martiale.En clôturant l’audience, le président par intérim de la Cour, Moon Hyung-bae, a remercié Jung Chung-rae, chef de la commission législative et judiciaire de l'Assemblée nationale, ainsi que le président de la République suspendu, pour leur coopération dans le bon déroulement de la procédure. Avant d’indiquer que la date du verdict serait annoncée ultérieurement.La séance d’hier a débuté à 14 heures avec l’examen des preuves, qui a duré un peu plus d’une heure. Ensuite, les représentants juridiques du Parlement et les avocats de Yoon ont plaidé pendant environ deux heures chacun.Puis, vers 20 heures, Jung a plaidé en faveur de la destitution définitive du chef de l’Etat suspendu. Ce dernier a présenté sa dernière défense, expliquant que sa déclaration de l’état d'exception visait à alerter l'opinion publique sur les abus des partis d'opposition qui, selon lui, pouvaient provoquer une crise majeure dans le pays. Il a néanmoins exprimé ses excuses pour l'inquiétude et les désagréments causés aux citoyens.La haute juridiction devrait rendre, mi-mars, sa décision de valider ou non la destitution. Entre-temps, elle rendra ce jeudi son jugement sur une plainte déposée par le président de l’Hémicycle. Woo Won-shik l’a saisi afin de déterminer si le président par intérim, Choi Sang-mok, a porté atteinte à l'autorité des députés en refusant de nommer Ma Eun-hyuk, leur candidat comme juge constitutionnel. Si la Cour tranche en faveur de l'Assemblée nationale et que Ma la rejoint, la date du verdict pourrait être ajustée.