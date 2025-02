Droits de douane : le ministre de l’Industrie se rend à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie effectue une visite du 26 au 28 février aux Etats-Unis, pour demander une exemption des mesures tarifaires imposées par Donald Trump. Il discutera des droits de douane avec des membres de l'administration américaine et des parlementaires clés.A Washington, Ahn Duk-geun prévoit de s'entretenir avec des responsables gouvernementaux, notamment du département du Commerce, pour demander l'exemption des droits de douane de 25 % imposés sur l'acier, ainsi que la levée des tarifs réciproques prévus pour le 1er avril. Il proposera aussi des mesures de coopération bilatérale dans les secteurs de la construction navale et de l'énergie. Enfin, il appellera à un environnement stable pour favoriser les investissements des entreprises sud-coréennes aux USA.Le ministre a déclaré que les deux nations étaient des partenaires idéaux, avec un potentiel de coopération illimité dans divers domaines tels que la construction navale, le nucléaire et l’énergie. Avant d’ajouter qu’il s’agirait de la première discussion ministérielle sur l’industrie, le commerce et l’énergie depuis l’arrivée de la nouvelle administration Trump, et que cette rencontre offrirait l'occasion d’identifier les intérêts communs.