Ministère des affaires étrangères : la coopération Pyongyang-Moscou a un lien étroit avec les droits humains et la sécurité

Photo : YONHAP News

La seconde vice-ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à prêter attention aux questions des droits de l’Homme en Corée du Nord et aux menaces pour la sécurité, en lien avec l’envoi de soldats nord-coréens en Russie.Dans un discours prononcé mardi lors de la 58e session du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies à Genève, Kang In-sun a souligné que la coopération militaire illégale entre Pyongyang et Moscou renforçait le lien entre les violations des droits humains au nord du 38e parallèle et les enjeux de paix et de sécurité internationales. A cette occasion, la haute diplomate a également exprimé son inquiétude concernant le traitement inhumain des nord-Coréens rapatriés de force. Enfin, elle a exhorté le régime de Kim Jong-un à mettre en œuvre les recommandations formulées par la communauté internationale lors de l'Examen périodique universel (UPR) de l’Onu en novembre dernier.Pour rappel, la Corée du Sud est membre du Conseil des droits de l’Homme pour la période 2025-2027.