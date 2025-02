Affaire Lee Jae-myung : dernière audience du procès pour violation de la loi électorale

Photo : YONHAP News

La dernière audience du procès en appel de Lee Jae-myung pour violation de la loi sur les élections aux fonctions publiques se tient aujourd’hui devant la Haute Cour de Séoul.Pour rappel, le président du Minjoo, principal parti d’opposition, a été inculpé en septembre 2022 pour avoir violé l’article relatif au délit de diffusion de fausses informations. Il est accusé d'avoir tenu des propos mensongers lors d’une interview, en décembre 2021, au sujet de Kim Moon-ki, ancien cadre de la Seongnam Development Corporation (SDC). Il était alors candidat à la présidentielle. En novembre 2024, Lee a été condamné en première instance à un an de prison avec sursis de deux ans.Lors de l'audience d'aujourd'hui, le Parquet et la défense interrogeront le patron du Minjoo pendant 40 minutes chacun. Ensuite, les deux parties présenteront leurs déclarations finales, au cours desquelles le ministère public formulera ses réquisitions, tandis que Lee prononcera son ultime plaidoirie.Le verdict en appel devrait être rendu d'ici la fin du mois prochain. Si un recours est introduit devant la Cour suprême et que la condamnation de première instance est confirmée, le député devra quitter son poste et sera inéligible pendant 10 ans.