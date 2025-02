Hyundai Rotem décroche un contrat historique de fourniture de trains au Maroc

Photo : YONHAP News

Hyundai Rotem a remporté une commande marocaine de trains d'une ampleur sans précédent. Le fabricant de matériel roulant sud-coréen a annoncé ce mercredi avoir conclu, la veille, un contrat d'une valeur de 2 202,7 milliards de wons, soit environ 1,46 milliard d’euros, avec l'Office national des chemins de fer du Maroc (ONCF) pour la livraison de rames électriques à deux niveaux. Les services de maintenance du matériel roulant seront assurés conjointement par Hyundai Rotem et la compagnie nationale des chemins de fer de la Corée du Sud, Korail, via un contrat séparé.Ces trains, capables de rouler à 160 km/h, relieront Casablanca aux principales régions du pays et de l'Afrique du Nord. Un projet mené, notamment, en vue de la Coupe du monde de football 2030.Pour la filiale de Hyundai Motor Group, ce contrat constitue une première percée sur le marché marocain, mais représente également un montant record pour une commande de matériel ferroviaire. Le succès dans son obtention est attribué aux efforts conjugués avec le gouvernement. En effet, l'année dernière, le ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Park Sang-woo, ainsi que le second vice-ministre, Baek Won-guk, se sont rendus au Maroc pour y rencontrer le ministre des Transports et le directeur général de l’ONCF.En outre, les responsables de l’autorité sud-coréenne des chemins de fer et du Korail se sont mobilisés sur place pour convaincre les acheteurs potentiels, notamment en proposant des transferts de technologies et des programmes de formation. Enfin, Séoul a également apporté son soutien en mobilisant le Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF).